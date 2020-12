Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Après le départ de Lopez, ce gros nom de Galtier annonce la couleur pour son avenir !

Alors que le LOSC connaît actuellement de gros changements en interne, Burak Yilmaz ne semble pas inquiet pour son avenir.

Si sportivement, le LOSC connaît un début de saison parfait, la donne est différente sur le plan économique. Comme vous l’a révélé cette semaine le10sport.com, un dégraissage était attendu par l’investisseur du club Elliot cet été suite à la crise du Covid-19, mais Gérard Lopez n’a pas répondu aux attentes malgré les ventes de Victor Osimhen et Gabriel. Le désormais ex-propriétaire du LOSC a donc cédé sa place à Merlyn Partners SCSp, tandis qu’Olivier Létang a été nommé président du club lillois. De premières grosses décisions pourraient être prises dès le mois de janvier lors du mercato afin de renflouer les caisses. Selon nos informations, Renato Sanches est notamment sur les tablettes de Liverpool, mais d’autres joueurs pourraient également s’en aller. Néanmoins, Burak Yilmaz n’est pas inquiet concernant sa situation.

« J’ai un contrat de deux ans, je ne suis pas inquiet »