Mercato - LOSC : José Mourinho déterminé à s'offrir cette star de Christophe Galtier ?

Publié le 11 mai 2021 à 1h15 par La rédaction

Alors que le LOSC réalise une super saison en Ligue 1, les Dogues pourraient bien perdre plusieurs éléments clés durant l'intersaison, à commencer par Renato Sanches qui ferait l'objet d'un intérêt de l'AS Rome.

Leader à deux journées de la fin en championnat, le LOSC de Christophe Galtier réalise l'une des plus belles saisons de son histoire. Et le club le doit en partie à son milieu de terrain très performant jusqu'ici composé par Benjamin André, Boubakary Soumare, Renato Sanches et Xeka. Seulement, le modèle lillois est basé sur le trading. Un modèle économique qui consiste à vendre les joueurs lorsqu'ils atteignent leur prix fort puis à en racheter certains à bas prix et à fort potentiel. C'est le cas de Renato Sanches et Boubakary Soumaré que le club pourrait voir partir dès cet été.

L'AS Roma aurait bien coché le nom de Renato Sanches

Venu à Lille pour se relancer après un passage compliqué au Bayern Munich puis à Swansea en Angleterre, Renato Sanches a retrouvé sa superbe dans le Nord sous les ordres de Christophe Galtier. Utilisé à différents postes, le Portugais à fortement contribué à la belle saison lilloise de part ses performances sportives mais aussi son état d'esprit de compétiteur. Mais ses performances ne sont pas passées inaperçues puisque selon Nicolo Schira, Renato Sanches serait bien suivi de près par l'AS Rome comme cela a récemment été annoncé. Reste maintenant à savoir si l'écurie entrainée par José Mourinho parviendra à formuler une offre à la hauteur des attentes du LOSC.