Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta sait à quoi s'en tenir pour Matthijs de Ligt !

Publié le 11 mai 2021 à 1h00 par La rédaction

Désiré par le FC Barcelone et le PSG en 2019, Matthijs De Ligt avait finalement opté pour la Juventus. Aujourd'hui, la carrière du jeune défenseur central suit son chemin et le néerlandais devrait rester en Italie la saison prochaine.

Formé à l'Ajax Amsterdam, Matthijs De Ligt était suivi par les catalans en 2019 avant de finalement opter pour la Juventus. Un choix qui avait pu paraître surprenant tant le PSG et le Barça se montraient insistants auprès de lui. Pourtant, le Néerlandais a tracé son chemin et s'impose aujourd'hui comme un élément essentiel de l'équipe d'Andrea Pirlo. Il faut dire que le défenseur hollandais ne réalise pas une saison à l'image de son équipe qui, elle, est en difficulté sur le plan sportif.

Pas de départ prévu cet été pour De Ligt

Toujours suivi de près par les cadors européens, Matthijs de Ligt appartient encore à la Juventus. Son contrat court jusqu'en juin 2024. La mauvaise saison de la Juve aurait logiquement pu faire penser que le défenseur central n'hésiterait pas à aller voir ailleurs en cas de non-qualification en Ligue des champions la saison prochaine, et il avait d'ailleurs été annoncé récemment que le Barça n'écartait pas la piste. Mais d'après le journaliste italien Fabrizio Romano, le néerlandais devrait bel et bien rester au club et ne rejoindra donc pas son grand ami Frenkie de Jong au FC Barcelone.