Mercato : L'OM vire son entraîneur, le stratagème fatal !

En août 2015, après une défaite face à Caen lors de la première journée de Ligue 1, Marcelo BIelsa avait lâché une véritable bombe. En effet, à la surprise générale, El Loco avait annoncé sa démission. Un coup de tonnerre à Marseille. Mais pourquoi Bielsa a pris une telle décision ? Salim Lamrani qui connait bien l'Argentin a tout expliqué.

Ancien interprète de Marcelo Bielsa, Salim Lamrani connait très bien El Loco. Forcément, il connait aujourd'hui la vérité sur les raisons de son départ de l'OM. En 2015, l'Argentin n'avait pas hésité à remettre sa démission après seulement une journée. Une décision de Bielsa visiblement motivée par Margarita Louis-Dreyfus qui a rompu l'une de ses paroles.

« Finalement, on va renégocier le contrat » Récemment invité au micro de Maritima, Salim Lamrani est revenu sur les raisons du départ de Marcelo Bielsa de l'OM. Il a alors expliqué : « Marcelo Bielsa a quitté le club non pas en raison de la défaite inaugurale mais pour une rupture du lien de confiance avec la direction. Il faut savoir qu'il avait passé plusieurs semaines à négocier le renouvellement de son contrat et que deux jours avant la reprise du championnat, l'avocat de Margarita Louis-Dreyfus arrive et lui fit : "Finalement, on va renégocier le contrat. On va vous enlever 10%, mais pas vous Marcelo, pas de votre salaire, mais à votre staff" ».