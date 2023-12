Mercato : L’OM veut réaliser un gros coup, un attaquant est visé

Arnaud De Kanel

A l'approche du mercato hivernal, les rumeurs refont surface du côté de l'OM. Gennaro Gattuso aurait réclamé un ailier à sa direction et les dirigeants ont déjà ciblé un profil pour frapper un grand coup. Selon nos informations, le club phocéen a des vues sur Denis Bouanga, meilleur buteur de MLS en 2023.

Malgré les contraintes imposées par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) concernant la maîtrise de sa masse salariale, l'OM projette d'être actif lors du mercato de janvier afin de donner un nouvel élan à sa seconde partie de saison. Un joueur de couloir figure parmi les demandes de l'entraîneur Gennaro Gattuso, et selon nos informations divulguées sur le10sport.com, Denis Bouanga correspond au profil recherché par la direction marseillaise. Parti il y a un an vers les États-Unis, cet attaquant représente une piste sérieuse pour le club.

Confirmation des infos publiées en exclu le 27 novembre sur @le10sport : « Selon nos informations, la gâchette de MLS est sur les tablettes de l’OM. Le profil du Gabonais est très apprécié dans les sphères phocéennes. »🤜🏼🤛🏼@AlexisBernard10 #MercatOMhttps://t.co/zB7On418zu https://t.co/d5KV1kQDKc — Arnaud De Kanel (@arnauuudkl) December 12, 2023

Bouanga bientôt à l'OM ?

Denis Bouanga sort de la meilleure saison de sa carrière. Meilleur buteur de MLS avec le Los Angeles FC, le Gabonais a tapé dans l'œil de plusieurs clubs et selon nos informations, l'OM en fait partie. Al-Hilal et les Tigres sont également intéressés mais l'OM dispose d'un atout de taille avec Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant est un ami de Bouanga et il ne devrait pas avoir beaucoup de mal à le convaincre. Malgré tout, le club phocéen pourrait se heurter à un problème financier.

Los Angeles ne veut pas le brader