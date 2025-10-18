Mercato - L’OM transfère un joueur : Il annonce le jackpot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM avait pris une décision forte en fin de mercato estival en décidant de pousser Adrien Rabiot vers la sortie après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Mais pour Pierre Ménès, il s'agissait d'un mal pour un bien, et l'ancien consultant de Canal + semble persuadé que l'OM arrivera à performer même sans Rabiot, qui permet en plus d'économiser un gros salaire.

Poussé vers la sortie par l'OM dans des conditions très particulières cet été, Adrien Rabiot a donc été transféré au Milan AC pour 10M€. Un départ qui a donc finalement permis aux dirigeants marseillais de récupérer une indemnité de transfert mais également de laisser partir un gros salaire, deux éléments loin d'être négligeables aux yeux de Pierre Ménès qui y voit une très bonne affaire pour l'OM.

« Je pensais que son départ ferait plus mal » « Oui, je pensais que le départ de Rabiot ferait plus mal à l’OM. Car il y a le moment où Rabiot part et derrière, il y a le recrutement et le moment où l’OM parvient à faire Pavard, Emerson, Aguerd en fin de mercato. Ce sont trois joueurs majeurs pour le club. Effectivement, il y a aussi la révélation de l’international danois, O’Riley, qui apporte beaucoup au milieu de terrain. Et même Vermeeren qui, à mon avis, va avoir une belle carte à jouer cette saison », lâche Ménès sur sa chaine Youtube.