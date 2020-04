Foot - Mercato - OM

Mercato : L’OM toujours sous pression malgré la suspension du fair-play financier ?

Publié le 2 avril 2020 à 12h00 par La rédaction

Même si l’UEFA suspend ses mesures pour la saison 2020/2021, l’OM a toujours un trou dans ses comptes d’environ 100M€. Et McCourt va devoir le boucher, lui qui a déjà mis 200M€.

La nouvelle a fait pousser un soupir de soulagement à de nombreux supporters de l’OM : l’UEFA suspend toutes ses mesures concernant le fair-play financier pour la saison prochaine. Car oui, les problèmes financiers de l’OM sont connus de tous, tant ils sont énormes. Frank McCourt, qui a déjà investi 200M€ afin de combler certains trous dans le budget, va devoir trouver des solutions afin que le club ne se retrouve pas avec un déficit trop important…

Des ventes toujours obligatoires

Dans ce contexte, difficile donc d’imaginer McCourt investir de nouveau une importante somme d’argent. L’OM va donc devoir trouver des solutions en interne, et cela passera quasi obligatoirement par des ventes de plusieurs joueurs de l’effectif, et ce malgré la suspension de toute sanction du fair-play financier pour la saison prochaine. Ainsi, des joueurs comme Maxime Lopez, courtisé par le FC Séville, Morgan Sanson, qui a des touches en Angleterre (à West Ham ou encore Wolverhampton) ou bien Florian Thauvin (FC Valence) pourraient être priés de quitter le club, afin de renflouer les caisses et ainsi permettre à l’OM de garantir de nouveau des finances stables. Duje Caleta-Car est également annoncé partant, puisque les deux clubs de Manchester sont sur sa piste. Le calvaire ne semble pas encore terminé pour l’OM…