Mercato - OM : Un dossier à 8M€ en excellente voie ?

Publié le 2 avril 2020 à 10h00 par A.M.

Contraint de vendre cet été afin de rééquilibrer ses comptes, l'OM devrait recevoir plusieurs offres pour Maxime Lopez dont le prix avoisinerait les 8M€.

La priorité de l'Olympique de Marseille cet été sera de vendre afin de rééquilibrer ses comptes. En effet, bien que la menace d'une sanction dans le cadre du fair-play financier soit temporairement écartée puisque l'UEFA a décidé de suspendre ses décisions, le club phocéen ne pourra pas faire n'importe quoi sur le marché des transferts. L'idée sera donc toujours de vendre afin de renflouer ses caisses. Et dans cette optique, le nom de Maxime Lopez revient avec insistance ces derniers joueurs.

Lopez est très convoité