Mercato : L’OM se met à trembler, De Zerbi a déjà vendu la mèche

L’été dernier, l’OM frappait un gros coup avec la signature de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien s’engageait alors pour les 3 prochaines saisons avec le club phocéen. Mais voilà que son avenir fait déjà l’objet de rumeurs à l’étranger. Alors que ça a de quoi faire trembler l’OM, les derniers propos de De Zerbi devraient avoir tendance à rassurer sur la Canebière.

Roberto De Zerbi va-t-il encore rester longtemps sur le banc de l’OM ? Si l’Italien s’est engagé pour 3 ans, ses performances à Marseille ne passeraient pas inaperçues. Notamment de l’autre côté des Alpes. C’est ainsi que selon les dernières informations de la presse italienne, De Zerbi pourrait être l’un des candidats afin de remplacer Thiago Motta ou Sergio Conceiçao sur le banc de la Juventus ou du Milan AC. L’OM doit-il alors craindre le pire concernant l’avenir de son entraîneur ?

« J'aimerais rester 2, 3, voire 4 ans »

Ancien entraîneur de Sassuolo, Roberto De Zerbi aurait donc toujours le cote en Italie. Mais veut-il pour autant quitter l’OM alors que la Juventus et le Milan AC seraient intéressés ? Pas sûr. Et il l’a encore répété ces derniers jours en conférence de presse. « Je le répète : l'OM sera le dernier club que j'entraînerai en France. Pas parce que je veux partir demain, ni à la fin de la saison. J'aimerais rester 2, 3, voire 4 ans, je ne sais pas combien de temps », a d’abord assuré Roberto De Zerbi.

« Je n'ai absolument aucune intention de partir »

N’ayant clairement pas l’intention de quitter l’OM, avec qui il a signé un contrat de 3 ans, Roberto De Zerbi avait également lâché : « Aujourd'hui, j'ai choisi de rester ici, je me sens bien ici. Je n'ai absolument aucune intention de partir. Peut-être que certains préféreraient me voir partir, mais ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas du tout dans mes projets ».