Mercato : L'OM pousse un coup de gueule !

Parmi les recrues recherchées par l'OM pour cet été, on retrouverait notamment le désir de s'offrir un nouvel attaquant. Une quête qui aurait notamment mené le club phocéen à regarder du côté du FC Nantes. Ces dernières heures, ça s'est emballé à propos de Matthis Abline, mais voilà que cela n'aurait pas été au goût de l'OM. Explications.

Cet été, il faut s'attendre à de nombreuses arrivées à l'OM . Malgré Amine Gouiri , un nouvel attaquant devrait notamment débarquer. Qui sera alors l'heureux élu ? Celui-ci pourrait notamment se trouver au FC Nantes , en la personne de Matthis Abline . Selon les dernières informations, l' OM aurait même fait deux offres, une de 12M€ + 3M€ de bonus et une de 15M€. Deux propositions refusées par les Canaris.

Des informations qui ne font pas plaisir à l'OM

Comme annoncé ce vendredi par La Provence, du côté de l'OM, on ne confirmerait pas ces informations concernant Matthis Abline. D'ailleurs, au sein du club phocéen, on n'aurait pas forcément vu d'un très bon oeil ces parutions. En effet, l'OM craindrait des répercussions négatives et que cela plombe un potentiel transfert du joueur de Nantes.