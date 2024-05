Mercato : L’OM fait une grosse offre à cet entraîneur, la réponse est terrible

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs semaines, l’OM est à la recherche de son prochain entraîneur. En ce sens, les dirigeants marseillais ont rapidement jeté leur dévolu sur Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC, à qui ils ont proposé un projet sur trois ans. Une proposition intéressante mais qui ne semble pas avoir retenu l’attention du technicien portugais.

Comme indiqué par Le 10 Sport le 10 avril dernier, l’OM avait pris les devants dans sa recherche d’un nouvel entraîneur. Paulo Fonseca est rapidement devenu le premier choix de Pablo Longoria et Medhi Benatia, mais il y a un autre championnat où des bancs intéressants se sont libérés, en Serie A.

L’OM est passé à l’action pour Fonseca

Ces derniers jours, Paulo Fonseca semble plus proche de l’AC Milan que de l’OM, même si sa possible arrivée ne plait pas aux supporters rossoneri. Le club italien a fait une offre à l’ancien entraîneur de l’AS Rome, qui lui donne sa préférence, malgré une proposition intéressante de la part de Marseille.

« Pour se marier, il faut que l’autre personne en ait aussi envie »