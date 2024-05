Mercato - OM : Coup de gueule à l’étranger, la succession de Gasset relancée ?

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le LOSC, Paulo Fonseca est la priorité de l’OM, à la recherche d’un nouvel entraîneur, mais également celle de l’AC Milan, qui a sa préférence. Mais la possible arrivée de l’ancien entraîneur de l’AS Rome ne plaît pas à une partie des supporters milanais, notamment la Curva Sud, qui menace de faire grève ce samedi lors de la réception de la Salernitana.

Nommé en 2019, Stefano Pioli s’apprête à mettre un terme à son aventure à l’AC Milan. Vendredi, les Rossoneri ont annoncé le départ du technicien italien, à qui il restait un an de contrat : « L’AC Milan tient à remercier avec affection Stefano Pioli, et tout son staff, pour avoir dirigé l’équipe première pendant ces cinq années, en obtenant un Scudetto qui restera inoubliable et pour avoir ramené Milan dans les compétitions européennes les plus importantes . »

Les supporters de l’AC Milan ne veulent pas de Fonseca

Pour succéder à Stefano Pioli, l’AC Milan veut s’attacher les services de Paulo Fonseca, priorité de l’OM, comme indiqué par Le 10 Sport . Ces derniers jours, le technicien portugais, en fin de contrat avec le LOSC, est annoncé plus proche de Milan que de Marseille et selon la presse italienne, un accord serait proche d’être trouvé entre les deux parties. Mais la possible arrivée de Paulo Fonseca ne plaît pas à une partie des supporters milanais, qui prévoient de faire grève ce samedi.

Les supporters font faire grève contre la Salernitana