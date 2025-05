Mercato : L’OM contacté pour un gros joueur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat, Valentin Rongier aurait refusé une première offre de prolongation de l’OM. Le milieu de terrain âgé de 30 ans attendrait un salaire proche de ceux d’Adrien Rabiot ou Pierre-Emile Hojbjerg et dans le même temps, Côme aurait récemment contacté le club marseillais à son sujet.

Six ans après son arrivée en provenance du FC Nantes à l’été 2019, Valentin Rongier n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM, jusqu’en juin 2026. Un joueur que les dirigeants marseillais aimeraient prolonger, mais les discussions en ce sens semblent au point mort.

Rongier a refusé une offre de prolongation En effet, Valentin Rongier aurait refusé une première proposition de l’OM. Comme indiqué par Foot Mercato, le milieu de terrain âgé de 30 ans demanderait un salaire proche de ceux d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, estimés à environ 500 000€ par mois. Alors que son avenir est encore incertain, un club italien aurait récemment contacté Marseille pour prendre des renseignements.