Mercato : L'OM balance un nom pour sa prochaine signature !

Bilal Nadir sera-t-il encore à l'OM la saison prochaine ? Actuellement, le protégé de Roberto De Zerbi est dans sa dernière année de contrat. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Telle est donc la question. Prenant la parole sur ce dossier Nadir, Pablo Longoria a expliqué s'attendre à une signature de l'Olympien prochainement.

Pablo Longoria l'a fait savoir par le passé, il n'aime pas se retrouver avec des joueurs dans leur dernière année de contrat. Pourtant, on en retrouve actuellement du côté de l'OM. C'est le cas de Bilal Nadir. A 22 ans, l'Olympien est lié au club phocéen jusqu'en juin prochain. Mais voilà que la situation de Nadir pourrait se régler rapidement.

« Nous sommes en discussion pour prolonger » En conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a été interrogé sur le cas Bilal Nadir. Le président de l'OM a alors confié à propos d'une prolongation pour le joueur de Roberto De Zerbi : « Bilal Nadir a connu différents moments dans son parcours à Marseille, avec des débuts compliqués. Il a passé beaucoup de temps ici, et nous sommes en discussion pour prolonger ».