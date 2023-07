Mercato : L’OM attend une star, c’est la douche froide

Thibault Morlain

Malgré l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM rêve encore et toujours de faire revenir Alexis Sanchez. Libre depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat à Marseille, le Chilien n’a toujours pas tranché concernant son avenir. Si une prolongation est possible, Alexis Sanchez ne manquerait pas de prétendants et voilà qu’un nouveau candidat se serait déclaré.

Arrivé l’été dernier à l’OM, Alexis Sanchez avait signé pour un an, plus une autre année en option. Sur la Canebière, Pablo Longoria a alors tout fait pour prolonger le Chilien, mais pour le moment, ces efforts n’ont pas porté leurs fruits. En effet, malgré la proposition de l’OM, Sanchez est aujourd’hui encore libre de tout contrat. Une situation qui commence à faire de plus en plus parler.

Surprise, l’OM prépare un transfert en secret https://t.co/oJ9ih8LDqI pic.twitter.com/SFswIR9yGS — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Alexis Sanchez va-t-il prolonger à l’OM ?

Quel avenir donc pour Alexis Sanchez ? La question est sur toutes les lèvres à l’OM, où les fans rêvent de revoir le Chilien, qui pourrait alors former un incroyable duo avec Pierre-Emerick Aubameyang. Ces derniers jours, les rumeurs ont alors relancé l’idée d’une prolongation de Sanchez.

L’Inter Milan veut rapatrier Alexis Sanchez