Mercato : L’OM a un atout pour boucler de gros transferts

Depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria se distingue par des mercatos très animés. Le président marseillais est d’ailleurs un atout pour le club phocéen comme le souligne Jen Mendelewitsch, agent de joueurs. Elle estime ainsi que Pablo Longoria, par son professionnalisme, fait l’unanimité sur le marché, ce qui peut faciliter les négociations pour des transferts.

Nommé président de l'OM en 2020, Pablo Longoria a pris l'habitude de se distinguer sur le mercato. Il faut dire que selon l'agent Jen Mendelewitsch, le dirigeant espagnol est très respecté dans le milieu ce qui offre un atout de poids à l'OM.

«C'est un homme qui a une image très positive»

« C’est quelqu’un qui a une très bonne réputation, que ce soit en France ou à l’étranger. Il a déjà une grosse expérience et il a su s’entoure de personnes reconnues pour leurs compétences. A l’OM, on a beaucoup tapé sur la précédente direction à juste titre, mais aujourd’hui Longoria vis-à-vis des agents ou vis-à-vis des autres clubs, c’est un homme qui a une image très positive », assure-t-elle au micro de l’ After Foot sur RMC avant de poursuivre.

«C’est quelqu’un de très respectable, très professionnel»