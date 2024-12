Mercato : L’OM a trouvé le joueur parfait pour De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet hiver, Roberto De Zerbi veut renforcer son secteur défensif, avec notamment l’arrivée d’un latéral droit. En ce sens, l’OM aurait pris des renseignements à propos de Sacha Boey, arrivé en janvier 2024 au Bayern Munich. Le club bavarois ne serait pas fermé à un prêt, une formule qui ferait les affaires de Marseille.

Bien que l’OM se soit imposé pour la première fois à domicile depuis le mois de septembre dimanche lors de la réception de l’AS Monaco (2-1), cela ne change pas les plans du club en ce qui concerne son mercato hivernal. Comme indiqué par L'Équipe, Roberto De Zerbi a identifié des manques en défense. Malgré les arrivées de Derek Cornelius et Lilian Brassier l’été dernier, le technicien italien attendrait deux nouveaux défenseurs centraux, un droitier et un gaucher.

L’OM pense à Sildillia et Danilo

Autre poste ciblé par Roberto De Zerbi, toujours en défense, celui de latéral droit. L’OM pourrait ouvrir la porte à un départ d’Amir Murillo, sous contrat jusqu’en juin 2026. En se séparant de l’international panaméen (81 sélections), le club libérerait une place d'extracommunautaire dans son effectif et sa belle cote sur le marché des transferts permettrait de récupérer des liquidités. Pour le remplacer, l’OM serait toujours intéressé par Kiliann Sildillia (22 ans, Fribourg), une piste déjà explorée l’été dernier, ainsi que par Danilo (33 ans), dont le contrat avec la Juventus prend fin en juin 2025.

Boey, le profil parfait pour l’OM ?

Mais d’après les informations de L’Equipe, la direction olympienne aurait activé une autre piste, celle menant à Sacha Boey. En effet, l’OM se serait renseigné à propos du latéral droit âgé de 24 ans, arrivé au Bayern Munich en janvier 2024 et où il est sous contrat jusqu'en juin 2028. Ses premiers pas en Bavière ont été marqués par plusieurs blessures et il revient d’ailleurs à peine d’un problème au ménisque qui l’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois. Pendant ce temps, le club bavarois a maintenu son invincibilité en Bundesliga et pourrait ouvrir la porte à un départ sous la forme d’un prêt, mais compte toujours sur lui à l’avenir. Une formule qui convient parfaitement à l’OM, pour qui Sacha Boey coche toutes les cases, à savoir un joueur français, qui connaît déjà la Ligue 1 ayant évolué au Stade Rennais et qui arriverait en prêt.