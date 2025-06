Mercato : L'OM a fixé une condition à Mourinho !

Désireuse de recruter Azzedine Ounahi, la direction de Fenerbahçe aurait formulé une offre à l'OM. Alors qu'il ne compte plus vraiment sur l'international marocain, le club phocéen aurait fixé une condition claire pour le céder au club emmené par José Mourinho. En effet, l'OM ne lâchera Azzedine Ounahi à Fenerbahçe qu'en cas de proposition satisfaisante.

Ounahi : L'OM est vendeur en cas d'offre alléchante

D'après Sporx, l'OM de Pablo Longoria ne compterait plus vraiment sur Azzedine Ounahi pour son projet à long terme. Ainsi, les Marseillais seraient prêts à boucler le départ de l'international marocain si, et seulement si, une proposition satisfaisante arrivaient sur leur bureau. Reste à savoir quel est le prix de l'OM et combien Fenerbahçe a proposé. En tous les cas, le dossier Ounahi devrait avancer de manière décisive dans les prochains jours. Une issue étant attendue avant la reprise des entrainements avec Roberto De Zerbi.