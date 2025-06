Kolo Muani - PSG : Le coup de pression sur le mercato !

Troisième plus gros transfert de l’histoire du club derrière Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani n’a clairement pas convaincu au paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie, l’international français a finalement été prêté à la Juventus lors du mercato hivernal, mais sans option d’achat, ce qui complique son avenir.

Ce mercato estival va servir au PSG pour se débarrasser de quelques indésirables et ainsi dégraisser l’effectif. Le premier gros dossier concerne évidemment Randal Kolo Muani, prêté pour six mois à la Juventus en janvier dernier et clairement pas dans les plans de Luis Enrique. Pour le moment un accord aurait été trouvé pour qu’il dispute le Mondial des clubs avec les Bianconeri, mais personne ne sait ce qui pourrait arriver après.