Mercato : C'est terminé, ce crack arrive à l'OM !

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Burnley, CJ Egan-Riley serait promis à l'OM. En effet, le défenseur central de 22 ans devrait signer un contrat de quatre ans avec le club phocéen, et ce, malgré l'offensive XXL de dernière minute de West Ham. Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ayant trouvé les mots pour séduire le joueur anglais.

Ce mercredi soir, l'OM a officialisé la première arrivée de l'été. En fin de contrat le 30 juin avec le LOSC, Angel Gomes défendra les couleurs phocéennes la saison prochaine. En effet, l'OM a annoncé via X qu'il avait trouvé un accord de principe avec le milieu de terrain anglais, et ce, pour un transfert libre et gratuit.