Foot - Mercato

Mercato - LOSC : L’agent d’Osimhen sort du silence !

Publié le 30 juin 2020 à 18h40 par La rédaction mis à jour le 30 juin 2020 à 18h45

Alors qu'un transfert entre Lille et Naples pour Victor Osimhen serait sur le point de se conclure, l’agent du joueur est sorti du silence pour donner davantage d’informations.