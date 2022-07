Foot - Mercato - PSG

Mercato : L’étrange stratégie du PSG pour relancer le transfert d’Icardi

Publié le 17 juillet 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Après une saison catastrophique, Mauro Icardi est clairement poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain. Les offres ne sont toutefois pas nombreuses et l’Argentin a donc finalement pris part à la tournée du PSG au Japon, qui a débuté ce samedi. Cela ne veut pas dire qu’il ne partira pas pour autant...

Un premier tournant a eu lieu dans le mercato du Paris Saint-Germain. Pour la première fois depuis très longtemps, le club de la capitale a décidé de la jouer dure avec ses indésirables, en les écartant carrément du groupe qui s’est envolé ce samedi pour le Japon. Ainsi, on peut dire que Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Rafinha, Edouard Michut et Julian Draxler n’ont plus du tout d’avenir au PSG.

Que fait Icardi au Japon ?

Et Mauro Icardi ? Annoncé comme l’un des premiers candidats au départ, l’attaquant est toujours au PSG et s’est même envolé avec le reste du groupe ce samedi, pour la tournée estivale. Un choix assez surprenant, sachant qu’Hugo Ekitike est déjà arrivé et que Luis Campos pousse pour Gianluca Scamacca, afin de justement remplacer Icardi.

Le PSG n’a pas du tout oublié un départ