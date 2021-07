Foot - Mercato

Mercato : Les premiers mots de Petkovic après son arrivée à Bordeaux !

Publié le 30 juillet 2021 à 19h25 par La rédaction

Quelques jours après l’officialisation de son arrivée sur le banc des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic s’est rendu en conférence de presse pour sa présentation en tant que nouvel entraîneur du club bordelais.