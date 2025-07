Mercato : L'erreur fatale du PSG ?

Déterminé à recruter un défenseur central droitier, le PSG serait sur le point de boucler le transfert d'Illia Zabarnyi. Toutefois, à en croire Grégory Paisley, l'arrivée de l'international ukrainien intervient peut-être trop tard. En effet, le PSG de Luis Enrique aurait pu profiter des qualités d'Illia Zabarnyi à la Coupe du Monde des clubs.

En quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG a battu le Bayern. Toutefois, Luis Enrique a perdu deux joueurs : Willian Pacho et Lucas Hernandez. Expulsés contre le Bayern, les deux défenseurs du PSG ont écopé de deux matchs de suspension. Par conséquent, Willian Pacho et Lucas Hernandez ont manqué à la fois la demi-finale et la finale de la Coupe du Monde des clubs.