PSG : La presse espagnole annonce une catastrophe !

Le PSG a subi une lourde défaite ce dimanche face à Chelsea en finale de la Coupe du monde des Clubs (3-0). Une rencontre marquée par la fatigue physique et la tension dans les têtes parisiennes. Pour la presse espagnole, cette déroute va marquer la suite des aventures de Paris.

Une défaite qui n’enlève rien à la saison du PSG

« On aurait voulu remporter ce trophée et le ramener à Paris, on avait une opportunité en or, c'est un trophée qui revient tous les quatre ans, on ne sait pas si on aura encore cette chance. Je suis désolé, c'est dommage pour nous, on n'a pas réussi mais je pense que ça n'enlève rien à cette saison de fou qu'on a fait », déclarait notamment le capitaine Marquinhos au micro de DAZN à l’issue de la rencontre.