PSG : Exploit «de fou», Marquinhos balance !

Ce dimanche, le PSG espérait finir sa saison en beauté en remportant la Coupe du monde des Clubs. Mais les Parisiens ont été cueillis à froid par une équipe de Chelsea disciplinée (3-0). Une lourde défaite pour les hommes de Luis Enrique, même si comme l’a rappelé le capitaine Marquinhos, cette dernière ne doit pas remettre en cause la saison exceptionnelle des siens.

« Ça n'enlève rien à cette saison de fou »

« On aurait voulu remporter ce trophée et le ramener à Paris, on avait une opportunité en or, c'est un trophée qui revient tous les quatre ans, on ne sait pas si on aura encore cette chance. Je suis désolé, c'est dommage pour nous, on n'a pas réussi mais je pense que ça n'enlève rien à cette saison de fou qu'on a fait. C'étaient des moments incroyables, je pense que les supporters sont quand même très fiers même si on a perdu aujourd'hui », conclut Marquinhos, qui ne veut pas occulter cette saison exceptionnelle avec le PSG.