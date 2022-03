Foot - Mercato

Mercato : Leonardo Jardim affiche un souhait pour son avenir !

Publié le 17 mars 2022 à 15h46 par La rédaction mis à jour le 17 mars 2022 à 15h47

Tout juste parti d’Al-Hilal, Leonardo Jardim a confié qu’il aimerait revenir en Europe, dans une équipe qui joue le « top 6 ou 7 » avec un « projet ambitieux ».