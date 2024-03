Mercato : L'entraîneur de l'ASSE lâche une grande annonce sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Olivier Dall'Oglio sait ce qu'il a à faire pour étirer son bail à l'ASSE. Lié au club stéphanois jusqu'en juin prochain, le technicien restera sur le banc stéphanois la saison prochaine en cas de montée en Ligue 1. Le coach l'a encore répété ce mercredi, au cours d'un entretien accordé à la presse régionale.

Olivier Dall'Oglio est-il l'homme de la situation ? La réponse sera donnée dans quelques semaines, mais le technicien réalise une formidable année 2024 à la tête de l'ASSE. L'équipe stéphanoise est remontée à la troisième place et se place comme un candidat crédible à la montée. Un retour dans l'élite permettra à Dall'Oglio de prolonger son contrat d'une saison avec l'ASSE.

« Si je reste en cas de montée ? Ah oui oui oui »

« Si je reste en cas de montée ? Ah oui oui oui. Là oui, je pense que là, je ne peux pas faire autrement. Pour moi, c'est un honneur d’être à Saint-Étienne, et si on a cette grande chance de pouvoir remonter et si j’ai la chance de pouvoir continuer avec eux quelque temps, ce serait avec grand plaisir » avait-il confié à RMC dimanche. Questionné par le Progrès ce mercredi, il n'a pas dévié de sa trajectoire.

Dall'Oglio en remet une couche