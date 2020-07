Foot - Mercato

Mercato : Le RC Lens proche de boucler un dossier à 5,5M€ ?

Publié le 1 juillet 2020 à 20h10 par La rédaction

Lens continue son mercato. Après l’arrivée de Loïc Badé, un autre défenseur serait sur le point de signer à Lens. Il s'agirait de Facundo Medina. Coût de l'opération 5,5M€