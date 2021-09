Foot - Mercato

Mercato : L'énorme message de Ronaldo après ses grands débuts à Manchester !

Publié le 11 septembre 2021 à 19h00 par D.M.

Auteur d'un doublé ce samedi face à Newcastle, Cristiano Ronaldo a réussi ses débuts sous le maillot de Manchester United. Après la rencontre, l'attaquant a délivré un message sur les réseaux sociaux.

Les supporters de Manchester United ne s’attendaient, sûrement pas, à applaudir Cristiano Ronaldo cette saison. Et pourtant, l’attaquant de 36 ans a bien fait son retour chez les Red Devils lors du dernier mercato estival. Aligné par Ole Gunnar Solskjaer ce samedi pour défier Newcastle, l’international portugais a réussi ses débuts en Premier League. Auteur d’un doublé, Ronaldo a participé grandement à la victoire de son équipe (4-1). Après la rencontre, le joueur a publié un long message sur les réseaux sociaux pour évoquer son ressenti.

« Je suis fier d'être de retour à Manchester United »