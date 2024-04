Mercato : Le vestiaire du PSG interpelle Mbappé avant son départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de Rennes ce mercredi soir, le PSG est toujours en course pour remporter un triplé historique (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions). Une razzia pourrait permettre à Kylian Mbappé de rentrer dans l'histoire avant de rejoindre le Real Madrid. Au sein du vestiaire, on espère que la star se montrera toujours aussi décisif dans les prochaines semaines.

Kylian Mbappé est sur la fin. A 25 ans, le joueur français va tourner une page importante de sa carrière en quittant le PSG. Mais avant de plier bagages, le champion du monde 2018 va tenter de marquer l'histoire du PSG.

Mbappé en course pour un triplé historique

Kylian Mbappé est encore en course pour remporter un triplé historique avec le PSG. Le club parisien est encore en course pour soulever le titre de champion de France, mais aussi la Coupe de France et surtout la Ligue des champions.

Le vestiaire espère une fin de saison canon