Mercato : Le transfert d'un crack tombe déjà à l’eau pour le PSG

Thibault Morlain

Cet été, le marché des transferts s’annonce très mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale pourrait faire des folies pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Dernièrement, il a notamment été expliqué que le PSG serait sur les traces de Jamal Musiala. Un transfert du Bayern Munich déjà à oublier ?

A 21 ans, Jamal Musiala est l’un des joyaux du football allemand et c’est aujourd’hui le Bayern Munich qui en profite. Mais jusqu’à quand ? Alors que le milieu offensif dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec les Bavarois, plusieurs cadors européens seraient à l’affût pour le récupérer. Le PSG aurait notamment un oeil sur Musiala, au même titre que Manchester City notamment.

Accusée de trahison, une star du PSG sous pression ? https://t.co/cwPgnZ2CfS pic.twitter.com/rg8vYFSpG9 — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

« Rien de concret »

Alors que l’avenir de Jamal Musiala fait énormément parler, Fabrizio Romano a mis les choses au point à propos du joueur du Bayern Munich. Pour Caught Offside , il a assuré dans un premier temps : « On m'a dit que pour le moment, il n'y a rien de concret. (…) De grands clubs s'intéressent à Musiala, c'est tout à fait normal, mais personne n'a encore entamé de discussions concrètes ».

Une prolongation au Bayern Munich ?