Le pote de Mbappé plante le PSG, Luis Enrique se rate

Le PSG devait faire sans Achraf Hakimi en quart de finale aller de Ligue des champions mercredi dernier (2-3). Suspendu, l'international marocain a laissé sa place à Marquinhos sur son côté droit. Un choix innovant de la part de Luis Enrique, mais qui n'a pas convaincu Eric Rabesandratana. Selon l'ancien joueur du PSG, le joueur brésilien était bien plus à son aise dans l'axe, son poste habituel.

Luis Enrique était face à un dilemme avant d'affronter le FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions. Qui pour remplacer Achraf Hakimi sur le côté droit ? Le meilleur ami de Kylian Mbappé était suspendu pour cette rencontre, déjà décisive. Finalement, le coach du PSG a opté pour Marquinhos. Un choix qui ne s'est pas avéré payant puisque le joueur brésilien n'a pas réalisé la prestation du siècle, loin de là.

« On peut en vouloir à Hakimi »

Mais pour Eric Rabesandratana, la faute revient surtout à Achraf Hakimi. « Déjà, on peut en vouloir à Hakimi d'avoir pris ce carton jaune stupide (sur le terrain de la Real Sociedad) qui l'a privé de ce match aller. On peut aussi reprocher à Luis Enrique de ne pas avoir fait jouer Mukiele avant pour avoir une deuxième option solide dans le couloir droit, plutôt que Zaïre-Emery et Soler » a déclaré l'ancien joueur du PSG, avant de se questionner sur le choix Marquinhos.

