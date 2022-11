Foot - Mercato

Mercato : Le transfert de Cristiano Ronaldo est déjà planifié

Après un début de saison très compliqué où sa relation avec Erik ten Hag a fait des étincelles, Cristiano Ronaldo retrouve le onze de départ de Manchester United. Même si l’international portugais va mieux, les dirigeants mancuniens s’attendraient déjà à ce qu’il quitte le club dès le prochain mercato hivernal, en janvier.

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a voulu quitter les Red Devils . Mécontent de la saison du club mancunien, le Portugais souhaitait partir pour rejoindre une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions, sa compétition favorite. Cependant, même si Jorge Mendes l’a proposé un peu partout, rien ne s’est concrétisé.

Résultat, Cristiano Ronaldo est toujours un joueur de Manchester United. Après avoir été sur le banc de touche pendant un moment, le quintuple Ballon d’Or a retrouvé le chemin du onze de départ. Mais pas suffisant pour inverser la tendance concernant son avenir.

News Choupo-Moting: #MUFC is seriously interested in a transfer in winter, they have inquired about him. He's a candidate to replace #Ronaldo. Manchester bosses expect him to leave in winter. But: Choupo will stay! Talks about a new contract after the World Cup. @SkySportDE 🇨🇲