Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Ten Hag explique sa décision retentissante avec Cristiano Ronaldo

Publié le 7 novembre 2022 à 19h30

Amadou Diawara

Pour le déplacement de Manchester United sur la pelouse d'Aston Villa, Erik ten Hag a pris la décision surprenante de donner le brassard de capitaine à Cristiano Ronaldo. Après la rencontre, le coach des Red Devils a expliqué son choix, précisant que CR7 était le quatrième nom dans sa hiérarchie après Harry Maguire, David de Gea et Casemiro, mais qu'en fonction des circonstances il avait opté pour Cristiano Ronaldo.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a tout essayé pour quitter Manchester United et rejoindre un club qui évolue en Ligue des Champions cette saison. Incapable de trouver une nouvelle porte de sortie satisfaisante, CR7 a dû rester chez les Red Devils à contre-coeur. Et pour ne pas arranger les affaires de Cristiano Ronaldo, son statut à Old Trafford a totalement évolué depuis l'arrivée d'Erik ten Hag.

«David de Gea est un leader, mais...»

En effet, Cristiano Ronaldo peine à emmagasiner les titularisations sous la houlette d'Erik ten Hag depuis le début de saison. Pas du tout satisfait par sa situation, le vétéran de 37 ans serait déterminé à plier bagages et à quitter Manchester United dès le mois de janvier, et ce, même s'il sera en fin de contrat le 30 juin. Et alors qu'il vivait une véritable descente aux enfers, Cristiano Ronaldo a été surpris par Erik ten Hag ce dimanche. Non seulement CR7 a été titularisé par son entraineur, mais en plus, il a hérité du brassard de capitaine.

«Casemiro est le leader suivant, mais...»