Mercato : Après son calvaire, Cristiano Ronaldo reçoit un soutien inattendu

Publié le 7 novembre 2022 à 17h30

Pierrick Levallet

Après un début de saison compliqué sous Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo voit sa situation enfin évoluer dans le bon sens depuis quelques jours. Son calvaire à Manchester United semble enfin toucher à sa fin. Le Portugais a d’ailleurs reçu un soutien totalement inattendu de Xavi, alors que les Red Devils affronteront le FC Barcelone en Europa League.

De retour à Manchester United l'été dernier, Cristiano Ronaldo ne s'attendait pas à vivre un début de saison 2022-2023 aussi délicat. Suite à son mercato mouvementé, le Portugais a perdu la confiance d'Erik ten Hag. Ce dernier n'hésitait pas à se priver des services de l'attaquant de 37 ans, le reléguant même à un rôle de remplaçant. Mais après des semaines de calvaire, Cristiano Ronaldo voit enfin sa situation évoluer dans le bon sens.

La situation évolue dans le bon sens pour Ronaldo

Ayant disputé entièrement les trois dernières rencontres et ayant même hérité du brassard de capitaine face à Aston Villa ce dimanche, le Portugais a l’air d’avoir repris du poil de la bête. Erik ten Hag lui fait plus régulièrement confiance. Mais l’avenir de Cristiano Ronaldo est toujours flou. L’attaquant de 37 ans est en fin de contrat en juin prochain et les Red Devils continuent de s’activer pour lui trouver un remplaçant. En attendant, Cristiano Ronaldo va retrouver un club qu’il a adoré affronter par le passé en Europa League. Manchester United sera opposé au FC Barcelone pour le prochain tour de la Coupe d’Europe.

«Manchester United a de grands joueurs, de bonnes individualités»

Interrogé en conférence de presse sur l’affrontement face à Cristiano Ronaldo qui attend le FC Barcelone en Europa League, Xavi a d’abord voulu mettre en avant la qualité du groupe des Red Devils . « Cristiano Ronaldo ? Manchester United a de grands joueurs, de bonnes individualités, mais je mettrais en avant le groupe. Nous allons bien les analyser pour déterminer leurs forces et leurs faiblesses, tant en défense qu'en attaque. Nous nous défierons les uns les autres sur le terrain » explique le technicien blaugrana.

«Cristiano Ronaldo ? Il peut encore faire la différence»