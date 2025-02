Mercato : Le transfert choquant de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs après le départ d'Elye Wahi, l'OM a choisi de miser sur Amine Gouiri. L'ancien Lyonnais débarque pour 22M€, bonus compris, en provenance du Stade Rennais. Un transfert qui ne fait pas l'unanimité. «Je suis choqué», lâche même le champion du monde 1998, Lionel Charbonnier.

Le transfert de Gouiri ne passe pas

« Moi aussi je suis choqué. Autant je m’enthousiasmais la semaine dernière sur cette possibilité de, pourquoi pas, prendre Gouiri. Car on cherchait un véritable 9, pour moi je ne le mets pas dans cette catégorie, on cherchait un mec avec une possibilité de prêt avec option d’achat ou pas, donc je disais oui, pourquoi pas sauter sur l’occasion. Maintenant, Amine Gouiri à 19 millions d’euros plus trois de bonus, quand tu sais qu’il sort de Rennes qui est au fond du trou et que l’OM a besoin et veut des joueurs de caractère, et que lui n’a jamais rien fait avec les Rennais, avec la pression qu’il y a à Marseille ? Est-ce qu’il va être capable de s’en sortir ? Un joueur comme Neal Maupay a beaucoup moins de qualité technique que Gouiri, mais a une autre mentalité. Amine Gouiri, à Nice, on s’est beaucoup plaint de son comportement dans les vestiaires et hors des vestiaires. Attention, 19 millions pour moi, c’est très cher payé. Je demande à voir », lâche le champion du monde 1998 au micro de l'After Foot sur RMC.

«Je suis choqué»

Un avis partagé par Kevin Diaz, pas du tout convaincu par le transfert d'Amine Gouiri à l'OM. « Déjà en prêt, j’étais pas fan. Je me suis dit pourquoi pas, faut voir. Économiquement, c’est intéressant et ça reste un joueur qui peut apporter. Mais quand j’ai vu aujourd’hui un transfert, je ne vois absolument aucun intérêt pour l’OM de l’acheter, de un. Mais alors de l’acheter une vingtaine de millions d’euros, là j’avoue je suis dubitatif. Ils doivent savoir ce qu’ils font, mais le problème c’est que lorsqu’on a vu le transfert de Wahi on n’a pas compris, on peut se tromper avec Gouiri mais j’attends de voir », estime quant à lui, toujours dans l'After Foot.