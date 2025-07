Mercato : Le transfert à l'OM qui déclenche un coup de foudre !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au terme de son contrat à Burnley, CJ Egan-Riley a décidé de s’engager libre du côté de l’OM. Peu connu du grand public, l’Anglais a l’occasion de se montrer durant cette préparation et les premières impressions du néo-Olympien sont très bonnes. De quoi séduire les fans de l’OM ainsi que Walid Acherchour, tombé sous le charme d’Egan-Riley.

L’OM poursuit sa préparation et ce mardi, le club phocéen a fait match nul face à Valence (1-1). Un match au cours duquel CJ Egan-Riley a réalisé une très bonne prestation. Dans l’attente peut-être de l’arrivée d’un nouveau défenseur central à Marseille , l’Anglais marque des points et les esprits. A commencer celui de Walid Acherchour , convaincu par ce qu’il voit d’ Egan-Riley .

CJ Egan-Riley réussit pour le moment son opération séduction avec le maillot de l’ OM. Walid Acherchour est notamment conquis par la recrue à 0€ comme il l’a confié au micro de L’After Foot : « Angel Gomes, on connait et je suis déjà conquis parce qu’il réalise au milieu de terrain. Moi j’ai découvert Egan-Riley, le défenseur central. Je l’ai trouvé vraiment performant, beaucoup de personnalité, il convient au profil de jeu de De Zerbi. J’ai hâte de le revoir ».

« Il colle totalement au profil de défenseur que désire De Zerbi »

Toujours à propos de CJ Egan-Riley, il a ensuite ajoute : « Contre Valence, il a été très bon. Je ne connaissais pas du tout le joueur, je voulais le découvrir. Avec le ballon, il a été très propre, il a eu beaucoup de personnalité et de courage dans tout ce qu’il a voulu entreprendre. Même parfois il a pris des risques pour l’équipe. Il colle totalement au profil de défenseur que désire De Zerbi. Même athlétiquement, il correspond aux attentes. A poursuivre et on a envie de revoir ça sur les prochaines semaines ».