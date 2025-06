Mercato : Le transfert à l’OM impossible à refuser !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au Mans avant d'éclore à Montpellier, Morgan Sanson a pris la direction de l’OM en janvier 2017, où il est resté quatre ans. Un transfert que le milieu de terrain aujourd’hui âgé de 30 ans ne se voyait pas refuser, même s’il s’est fait en période de mercato hivernal. Selon lui, sa carrière n’aurait pas été la même sans son passage à Marseille.

En janvier 2017, l’OM dépensait 12M€ bonus compris pour s’attacher les services de Morgan Sanson, première recrue de l’ère Frank McCourt, propriétaire du club depuis octobre 2016. Recruté en provenance de Montpellier, le milieu de terrain de l’OGC Nice, où il évolue depuis l’été 2023, est revenu sur son arrivée à Marseille, une opportunité qu’il ne pouvait pas refuser.

« Je dis j’y vais à Marseille, c’est sûr j’y vais » « Quand Marseille vient, je dis j’y vais à Marseille, c’est sûr j’y vais. On commençait à dire que cet été j’aurai mieux. Il n’y a pas de mieux ou plus, Marseille j’y vais. Mercato d’hiver, je suis parti. Peut-être que j’aurais attendu si ça ne s’était pas passé comme ça, mais j’avais déjà loupé le train une fois. J’avais la chance de l’avoir une deuxième fois parce que c’est un grand club. Go, on y va », a expliqué Morgan Sanson, dans un entretien accordé au média Carré.