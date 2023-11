Mercato : Le système de recrutement du PSG dévoilé ?

Thomas Bourseau

Au sein même de la section recrutement du PSG au vu de son poste de conseiller football, Luis Campos a bouclé bien des transferts depuis son arrivée en 2022 au Paris Saint-Germain. Connu pour ses qualités de détection de talent, Campos s’est confié sur ses méthodes lors d’une conférence à La Sorbonne ce vendredi. Le Portugais évoque une partie de puzzle.

Luis Campos est conseiller football du PSG depuis juin 2022. Sous la houlette du dirigeant portugais qui gère la section sportive du Paris Saint-Germain, différents profils de joueurs ont débarqué à Paris. D’Ousmane Dembélé à Marco Asensio en passant par Kang-In Lee ou encore Vitinha, tous sont venus renforcer l’effectif du PSG.

Luis Campos dit tout sur sa méthode de recrutement

Réputé pour son sens du scouting que ce soit à l’AS Monaco ou encore au LOSC où il a fait des merveilles en permettant aux deux clubs de remporter le championnat de France et de jouer en Ligue des champions, Luis Campos est une référence dans le milieu du recrutement en période de mercato. À l’occasion d’une conférence organisée à La Sorbonne vendredi avec comme sujet le marché des transferts, Campos a partagé son processus de pensée dans le recrutement d’un joueur.

Pour Campos, une équipe est «un puzzle de 22 ou 24 pièces»