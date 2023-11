Ils quittent le PSG, c’est un échec total

Jean de Teyssière

Cet été, de nombreux joueurs du PSG ont été prêtés. Si pour certains, comme Xavi Simons ou Ismaël Gharbi, l'expérience se déroule bien, c'est loin d'être le cas pour de nombreux jeunes joueurs parisiens. Ainsi, Colin Dagba, Edouard Michut, Noah Lemina ou encore Lucas Lavallée ne vivent pas un prêt réussi pour le moment.

Les temps sont durs pour de nombreux titis parisiens, partis en prêt du PSG cet été pour s'aguerrir dans un autre club. L'expérience est pour le moment un échec pour de nombreux parisiens, qui peinent à s'imposer dans leur nouveau club.

Dagba ne s'impose pas à Auxerre

Commençons par Colin Dagba. Le latéral droit a été prêté à Auxerre, pensionnaire de Ligue 2, après avoir vécu une expérience peu satisfaisante à Strasbourg la saison dernière. Colin Dagba fait partie de ces joueurs qui ont rapidement joué avec le PSG, enchaînant même les titularisations lors de la saison 2020-2021 (14). Le PSG n'a fini par ne plus lui faire confiance et son expérience à Auxerre ne se passe pas du mieux, barré par la concurrence de Paul Joly.

Michut ne joue pratiquement pas en Turquie

Prêté la saison dernière à Sunderland, Edouard Michut a de nouveau quitté le PSG cet été, pour partir en Turquie, dans le club de Adana Demirspor. Hélas pour lui, l'aventure est amère, lui qui n'a disputé que sept petites minutes avec son nouveau club. Une anomalie, quand on se souvient qu'il était l'un des titis parisiens les plus prometteurs...

Lemina retrogradé à la Sampdoria

Même son de cloche pour Noah Lemina. Le titi parisien avait participé à la pré-saison et avait même été désigné comme l'homme du match lors de PSG-Al Nassr. Prêté depuis à la Sampdoria, qui évolue en Serie B, le Gabonais n'a joué que 15 minutes avec son nouveau club depuis le début de la saison et a même été rétrogradé avec les moins de 19 ans du club. Avec eux, ses statistiques ne sont guère plus reluisantes, puisqu'il n'a disputé que quatre matchs sur huit.

Lavallée sur le banc à Dunkerque

Le cas de Lucas Lavallée est plus compliqué, puisqu'il est gardien de but. À ce poste, la concurrence est rude et la rotation est quasi inexistante. Prêté par le PSG à Dunkerque, en Ligue 2, le portier français de 20 ans n'a pris part à aucun match, barré par le vétéran de 40 ans, Arnaud Balijon.