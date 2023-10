Mercato : Le rendez-vous est pris pour Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé finira-t-il au Real Madrid à la prochaine intersaison ? Le club merengue attendrait la star du PSG, en fin de contrat, à bras ouverts. En parallèle, le recrutement d’Alphonso Davies occuperait les pensées du comité de direction madrilène.

Comme ce fut le cas en 2017 avant que son transfert au PSG soit annoncé, en 2021 au moment où il avait réclamé un bon de sortie à ses dirigeants ou avant sa prolongation de contrat en mai 2022, le Real Madrid attendrait une nouvelle fois Kylian Mbappé et préparerait le terrain en marge du mercato estival de 2024.

Le Real Madrid veut recruter un latéral gauche avant Mbappé

Journaliste de The Athletic, Mario Cortegana dévoilait la semaine dernière que certains membres du PSG prenaient déjà le départ de Kylian Mbappé en fin de saison au Real Madrid comme étant quasiment acté. Mais en attendant, le club merengue travaillerait sur le recrutement d’un latéral gauche en la personne d’Alphonso Davies. « Le Real Madrid garde un œil sur le marché des arrières latéraux. Leur intérêt pour Alphonso Davies est confirmé. C’est un joueur qu’ils aiment beaucoup même si il y a plusieurs joueurs qu’ils apprécient à ce poste. C’est un dossier très important pour le Real Madrid l’été prochain ». a confié Fabrizio Romano pour The Here We Go Podcast.

Mbappé - PSG : Il annonce un coup de théâtre https://t.co/v1LAf5ppzl pic.twitter.com/kwHnc9udw2 — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Fabrizio Romano confirme pour Kylian Mbappé