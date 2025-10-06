Mercato : Le remarquable cadeau de Kylian Mbappé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, le PSG s’est ainsi retrouvé sur le toit de l’Europe. Une réussite qu’il faut mettre à l’actif de Luis Enrique, mais aussi de Luis Campos. En effet, le Portugais a été le véritable architecte du projet parisien depuis 2022. Et s’il est aujourd’hui au PSG, c’est notamment grâce à… Kylian Mbappé.

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura passé 7 saisons sous le maillot du PSG. Arrivé en 2017, l’international français sera parti en 2024. Un départ houleux qui laisse aujourd’hui un très mauvais souvenir de Mbappé aux supporters du club de la capitale. Pourtant, il n’y aurait pas que du mal à retenir de son passage à Paris. Bien au contraire…

Campos au PSG grâce à Mbappé ! Si Kylian Mbappé est donc parti du PSG sur une note amère, Fabrice Hawkins a tenu à rappeler que sans le Français, Luis Campos ne serait certainement pas venu. Pour 100% PSG, le journaliste de RMC a ainsi expliqué : « L’arrivée de Campos est liée à Mbappé ? Oui, je pense que de toute façon, que ce soit le directeur sportif du PSG ou que ce soit Mbappé, personne ne dira qu’ils ne sont pas proches. Le PSG veut retenir Mbappé, les relations entre Mbappé et Leonardo étaient très complexes, derrière c’est un directeur sportif très proche de Mbappé qui arrive, je ne vais pas dire qu’ils ont demandé, mais a minima suggéré. Ce n’est pas un hasard ».