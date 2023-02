Mercato : Le Real Madrid veut réaliser un coup en or pour épauler Benzema

Hugo Chirossel

Si le mercato hivernal du Real Madrid a été très calme, il risque d’y avoir beaucoup plus de mouvements cet été. Karim Benzema étant régulièrement touché par des blessures cette saison, les Merengue aimeraient recruter un nouvel attaquant pour l'épauler. Dans cette optique, la Casa Blanca s’intéresserait à Paulo Dybala, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’AS Roma.

Carlo Ancelotti l’avait annoncé, le Real Madrid n’avait pas l’intention d’être actif lors du mercato hivernal. Toutefois, la Casa Blanca aurait déjà une idée de ce qu’elle compte faire l’été prochain. Si Jude Bellingham est un nom souvent lié aux Madrilènes, ils auraient également d’autres projets.

Une folle opération à 1 milliard d'euros est annoncée sur le mercato https://t.co/2e24hLdKJ2 pic.twitter.com/gAzpleShCq — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

Le Real Madrid veut un attaquant

Un des objectifs du Real Madrid serait notamment de recruter un attaquant. Si Karim Benzema est toujours là et qu’il devrait, sauf retournement de situation, prolonger son contrat prochainement, l’ex-international français est désormais âgé de 35 ans et n’a pas été épargné par les blessures cette saison.

Dybala, une belle affaire à saisir ?