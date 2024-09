Mercato : Le Real Madrid veut absolument faire signer ce joueur

Alexis Brunet

Actuellement, le Real Madrid a l’un des meilleurs effectifs du monde. Le club espagnol peut s’appuyer sur plusieurs jeunes joueurs, mais également sur certains vieux briscards. C’est notamment le cas de Dani Carvajal, qui, à 32 ans, voit son contrat s’achever en 2025. Les dirigeants madrilènes espèrent toutefois pouvoir prolonger le défenseur.

Avec ces derniers recrutements, le Real Madrid a préparé l’avenir. Le club espagnol compte bon nombre de cracks, que cela soit Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni et Mbappé, qui sont encore relativement jeunes et qui pourront porter les Madrilènes pendant encore de nombreuses années.

Le Real Madrid veut prolonger Carvajal

En plus de compter dans ses rangs certains des meilleurs jeunes joueurs de la planète, le Real Madrid dispose également de certains éléments un peu plus expérimentés. C’est notamment le cas de Dani Carvajal, qui est âgé de 32 ans et qui a tout gagné avec les Madrilènes. D’après les informations d’AS, le Casa Blanca souhaiterait remercier son défenseur en lui offrant une prolongation de contrat. Pour le moment, le bail du récent champion d’Europe court jusqu’en 2025.

Le Real Madrid a déjà prolongé Modric

En attendant de peut-être prolonger le contrat de Dani Carvajal, le Real Madrid a déjà assuré la présence d’un de ses vétérans pour une saison supplémentaire. Cet été, Luka Modric a prolongé son contrat chez les Madrilènes jusqu’en 2025. Reste à voir quelle décision prendra le Croate l’été prochain, car il aura alors presque 40 ans.