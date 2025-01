Mercato : Le Real Madrid va offrir une superstar au PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG risque d’agiter le mercato au cours des prochaines semaines. Après avoir mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale voudrait encore se renforcer. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil particulièrement attentif sur la situation de Mohamed Salah, en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain. L’ailier de 32 ans a d’ailleurs fait une annonce qui a eu l’effet d’une bombe au sujet de son avenir.

Le PSG va avoir sa chance pour Mohamed Salah

« C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois » a confié l’international égyptien au micro de Sky Sports récemment. Le PSG pourrait donc avoir une réelle chance de convaincre Mohamed Salah. Liverpool continuerait néanmoins de travailler sur la prolongation du Pharaon. Mais ses grosses exigences financières (un contrat de 3 ans et un salaire d’environ 22,7M€ par an) bloqueraient les négociations.

Liverpool a trouvé son remplaçant au Real Madrid ?

Les Reds ne perdraient pas espoir, mais commenceraient néanmoins à scruter le mercato à la recherche d’un remplaçant à Mohamed Salah. Et dans cette optique, les pensionnaires de Premier League penserait à aller piocher directement au Real Madrid selon les informations de TeamTALK. Liverpool aurait en effet désigné Brahim Diaz comme le potentiel successeur de la superstar de 32 ans. Si jamais les Merengue acceptent de laisser filer l’international marocain, le club de la Mersey pourrait se montrer moins insistant pour la prolongation de Mohamed Salah. Le Real Madrid pourrait ainsi offrir la superstar de 32 ans sur un plateau d'argent au PSG. À suivre...