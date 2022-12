Mercato : Le Real Madrid a tranché pour pour ces deux stars

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric et Toni Kroos n'ont toujours pas tranché pour leur avenir. Le Real Madrid n'a jamais vraiment caché son envie de les prolonger pour les conserver au moins une saison supplémentaire. Mais le club madrilène devrait leur laisser le choix et respecter leur décision une fois le moment venu.

Les vétérans du Real Madrid continuent de s’imposer comme des éléments indispensables cette saison. Karim Benzema (35 ans), Luka Modric (37 ans) ou encore Toni Kroos (32 ans) sont toujours titulaires sous Carlo Ancelotti. Cependant, les trois joueurs sont en fin de contrat à l’issue de la saison. Et le Real Madrid ne devrait pas forcer leur décision, du moins pour deux d’entre eux.

Le Real Madrid ne va pas forcer la décision de Modric et de Kroos

Comme le rapporte MARCA , le Real Madrid devrait respecter les choix de Luka Modric et Toni Kroos. Le club madrilène estimerait qu’ils ont mérité d’avoir leur destin entre leurs mains après leur carrière impressionnante. Que les décisions du Croate et de l’Allemand rejoignent ou pas leur volonté, la formation madrilène les respectera.

Modric attend la fin de saison, retraite envisagée pour Kroos ?

Le Real Madrid aimerait naturellement garder ses deux stars au moins un an de plus. Luka Modric affiche toujours un niveau impressionnant à 37 ans et Toni Kroos est encore le maître à jouer dans l’entrejeu de Carlo Ancelotti. Toutefois, le Croate attendrait la fin de saison avant de prendre une décision et l’Allemand envisagerait une retraite tant qu’il évolue encore au plus haut niveau. À suivre...