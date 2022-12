Mercato - PSG : Coup de tonnerre, le clan Messi veut ruiner les plans du Qatar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine, Lionel Messi peut désormais se pencher sur sa situation personnelle alors que son contrat arrive à terme avec le PSG. Selon plusieurs sources, l’Argentin se dirige vers une prolongation, mais dans l’entourage du joueur, on ne serait pas contre un retour au FC Barcelone.

Entre Lionel Messi et le PSG, l’histoire est bien partie pour durer. Comme vous l’avait annoncé le10sport.com, Luis Campos a entamé les premières démarches avant le début de la Coupe du monde pour la prolongation de l’Argentin, libre en fin de saison. Un dossier qui devrait désormais s’accélérer, avec une issue favorable qui se dessine pour le PSG.

Messi se dirige vers une prolongation

En effet, Lionel Messi se dirige vers une prolongation avec le PSG. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties, qui doivent désormais trouver un terrain d’entente total. Les discussions vont donc se poursuivre, mais l’Argentin a de fortes chances de prolonger son passage du côté du Parc des Princes. Pourtant, le Barça n’oublie pas son ancienne star.

▶️PSG : Mbappé chambré par l’Argentine, Messi totalement innocent ?👇 pic.twitter.com/zMHRxMwVXx — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Sa famille et ses conseillers le poussent à réfléchir à la piste Barça