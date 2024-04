Mercato : Le RC Lens prépare un transfert surprise à l'étranger !

Arnaud De Kanel

Vainqueur de Clermont samedi, le RC Lens s'est relancé dans la course à l'Europe. Les Sang et Or prévoient de faire des ajustements durant le mercato estival et ils veulent comme à leur habitude réaliser des coups pas très onéreux en allant chercher des joueurs qui n'évoluent pas dans les cinq grands championnats. Ils souhaiteraient refaire le coup avec un attaquant qui évolue en Belgique.

La fin de saison approche, le mercato estival également et le RC Lens prévoit déjà du mouvement. L'effectif de Franck Haise pourrait perdre des éléments importants et cela nécessitera des ajustements, à commencer par le secteur offensif. L'attaque lensoise n'est pas flamboyante cette saison et les Sang et Or auraient identifié le profil idéal pour y remédier.

Le RC Lens chasse Denkey

Auteur de 23 buts en 28 matchs de saison régulière en Jupiler Pro League, Kevin Denkey fait les beaux jours du Cercle Brugge. Ses performances ne passent pas innaperçues à quelques kilomètres de là puisque le RC Lens l'aurait supervisé ce dimanche selon les informations de Sacha Tavolieri.

Un duel à venir avec le LOSC