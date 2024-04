Mercato : Le PSG reçoit une bonne nouvelle pour ces deux transferts

Alexis Brunet

Cet été, le PSG pourrait bien faire ses emplettes du côté du Portugal. En effet, après Gonçalo Ramos, le club de la capitale serait intéressé par deux autres talents du Benfica Lisbonne, à savoir João Neves, et António Silva. Et bonne nouvelle pour Paris, la formation lisboète pourrait bien devoir vendre certains joueurs cet été.

Le PSG réalise pour le moment une grande saison, et peut encore espérer décrocher de nombreux trophées. Pourtant, et malgré ces bons résultats, le club de la capitale va sans doute être un acteur majeur du prochain mercato estival. Les dirigeants parisiens veulent recruter au minimum un grand joueur par ligne.

Le Benfica Lisbonne va devoir vendre des joueurs

Pour ses prochaines recrues, le PSG a notamment un œil du côté du Benfica Lisbonne. Luis Campos serait très intéressé par António Silva, défenseur central, et João Neves, milieu de terrain. Cela tombe bien, le club portugais sera vraisemblablement dans l'obligation de vendre des joueurs cet été, comme l'a révélé son vice-président, Luis Mendes, d'après des propos relayés par A Bola . « Benfica ira sur le marché s'il le juge nécessaire et si le marché détermine qu'il y a des conditions favorables. En ce qui concerne la vente de joueurs, ce que je peux dire, c'est que chaque club doit vendre des joueurs, c'est une réalité et nous ne pouvons pas l'ignorer. Pour obtenir des résultats, les clubs doivent vendre des joueurs. Parler des joueurs A, B et C n'a pas de sens en ce moment. »

João Neves trop cher pour le PSG ?

Le PSG pourrait donc profiter de cette bonne nouvelle pour essayer de récupérer un ou deux joueurs cet été. Mais le champion de France ne serait toutefois pas enclin à réaliser des folies, notamment pour João Neves. En effet, le10sport.com vous a révélé dernièrement en exclusivité que le milieu de terrain était pour l'instant jugé trop cher pour les finances parisiennes. Le joueur de 19 ans disposerait d'une clause libératoire de 120M€. Affaire à suivre...